Genova – Nessuna offerta per Giglio Bagnara di Sestri Ponente e futuro in stallo per i 29 dipendenti che, se non arriveranno proposte concrete per rilevare l’attività o entrare nella società con una robusta iniezione di capitali, perderanno il posto per effetto della messa in liquidazione della società proprietaria.

E’ quanto emerso dall’incontro di ieri, in Comune, dove sindacati, proprietà e assessore al Lavoro Mascia si sono incontrati per fare il punto della situazione dopo l’annuncio di messa in liquidazione della Giglio Bagnara, società che da 155 anni lavora e da occupazione a Sestri Ponente.

L’ipotesi di un’offerta da parte di un soggetto interessato non si è ancora palesata e i proprietari restano aperti ad ascoltare ogni opportunità ma anche fermi nell’intenzione, in assenza di novità rilevanti, di chiudere tutto e procedere come già annunciato, anche ai licenziamenti.

I sindacati sperano si possa fare avanti qualcuno nelle prossime settimane ma lavorano nel contempo ad una possibile “clausola sociale” che imponga il riassorbimento almeno parziale dei dipendenti nella futura attività che dovesse subentrare nei locali una volta “svuotati”.

Resta evidente la grave crisi del commercio locale, a Sestri Ponente come in tante altre zone della città e che confermano i timori delle associazioni dei commercianti locali che dicono un fermo no all’ipotesi di apertura di un nuovo supermercato come quello di Esselunga.

