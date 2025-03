Pietra Ligure (Savona) – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della notte appena trascorsa sul lungomare di Pietra Ligure, dove una donna è caduta dal secondo piano di una palazzina situata in via Giovanni Baldo ed è finita sul balcone sottostante. Ancora da chiarire le cause di quanto accaduto, con la donna che ha riportato alcune ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I pompieri hanno stabilizzato la persona ferita, una 30enne, sulla barella spinale e l’hanno poi raggiunta grazie all’utilizzo dell’autoscala.

Successivamente, è stata affidata alle cure del personale sanitario che l’ha trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo, quello di media gravità.

