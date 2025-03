La settimana prosegue con il passaggio di una nuova perturbazione di origine atlantica che interesserà la Liguria ed il Nord Ovest nella giornata di oggi, martedì 11 marzo 2025, portando ancora condizioni di cielo coperto o molto nuvoloso e pioggia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore

Martedì 11 Marzo 2025

Prima mattinata con precipitazioni sparse a carattere di rovescio sui settori costieri Centro-Occidentali, ove non si esclude qualche colpo di tuono accompagnato a nuclei precipitativi più organizzati.

Nel corso del pomeriggio precipitazioni in progressiva estensione al Centro-Levante e ai settori interni, con piogge deboli/moderate intermittenti e pause asciutte più probabili e prolungate lungo la costa.

A partire dalle ore serali prime intense precipitazioni andranno ad approcciare l’Imperiese e il Savonese Occidentale, preludio del passaggio frontale atteso per la tarda serata-nottata , il quale andrà ad interessare tutti i settori (Partendo dai settori Occidentali, per poi traslare su quelli Centro-Orientali in un secondo momento), con maggior insistenza sul Centro-Ponente. Durante il passaggio serale non sono da escludere colpi di tuono e ventilazione in rapido rinforzo con l’approssimarsi del fronte.

Quota neve intorno ai 1300-1400 mt. in nottata, in veloce calo fino a 1000 mt. su Alpi Liguri e Marittime in serata.

Venti deboli/moderati di Scirocco sul Centro-Levante per l’intero periodo. Deboli variabili dai quadranti settentrionali sul Ponente. Possibili colpi di vento in uscita dai temporali in serata sui settori Centro-Occidentali

Mare inizialmente mosso o molto mosso. Molto mosso o agitato a partire dalla serata con onda media da Sud/Sud-Ovest intorno ai 2-2.5 MT e periodo di 5-6 sec.

Temperature minime in lieve aumento, più marcato sulla fascia costiera. Massime stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +9°C/+13°C e massime tra +12°C/+15°C

Nell’interno temperature minime tra -2°C/+7°C e massime tra +9°C/+14°C