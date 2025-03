Ronco Scrivia (Genova) – Un grave incidente è avvenuto nel corso della mattinata di oggi, martedì 11 marzo, lungo la strada provinciale 35 nel territorio comunale di Ronco Scrivia. Nello specifico, è accaduto all’altezza della frazione di Borgo Fornari.

Qui una mamma e un figlio sono stati travolti da un’auto mentre erano in procinto di attraversare la strada. A seguito dell’impatto, i due sono stati sbalzati sull’asfalto e hanno riportato alcune ferite, fortunatamente non gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure nei loro confronti: la donna è stata trasportata all’ospedale genovese di Villa Scassi, il bambino a quello pediatrico del Gaslini. Entrambi sono arrivati al pronto soccorso in codice giallo, di media gravità.

Inoltre, sul luogo del sinistro stradale sono giunti anche i carabinieri che hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e hanno effettuati i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto successo. Al momento non è chiaro se i due stessero attraversando o meno in prossimità delle strisce pedonali.

