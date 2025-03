Genova – E’ rimasto aperto poche ore per essere poi richiuso, per un nuovo allagamento, il sottopasso di via Tea Benedetti, nella zona di Campi, che conduce alla via Superba e che sembra avere grossi problemi con le precipitazioni e il deflusso delle acque piovane.

Riaperto ieri sera intorno alle 18 dopo l’intera giornata di chiusura, il sottopasso di via Tea Benedetti è stato nuovamente richiuso intorno all’una della notte appena trascorsa.

Automobilisti e trasportatori inferociti per i disagi e perplessità per lavori recentemente realizzati e che sembrano non aver tenuto conto della situazione.

Non risulta invece allagato l’altro sottopasso “a rischio”, quello di Brin a Certosa.

