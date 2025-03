Valtrebbia (Genova) – Ancora danni da maltempo nell’entroterra genovese dove si registra uno smottamento sulla strada provinciale 45 di Santa Giulia.

Il cedimento del terreno a causa delle abbondanti piogge e del terreno ormai impregnato d’acqua ed incapace di assorbirne altra ha causato la caduta di rocce e terra sulla strada. Un intervento è in corso da parte delle squadre della Città Metropolitana.

Il cedimento si è verificato in un terreno privato, con il crollo di un muretto a secco che ha interessato la SP45 di Santa Giulia, all’altezza del km 1+800.

Le squadre della Città Metropolitana di Genova sono già sul posto per rimuovere il materiale dalla carreggiata e si prevede di normalizzare la situazione entro la mattinata.

Viabilità garantita il transito non è interrotto, ma si raccomanda massima cautela poiché potrebbero verificarsi brevi interruzioni dovute alle operazioni di sgombero.

Nessuna abitazione risulta isolata.