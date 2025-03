Sestri Levante – (Genova) – Un incidente si è verificato nel corso nella mattinata di oggi, mercoledì 12 marzo, lungo l’Autostrada A12 nel tratto compreso tra Sestri Lavante e Lavagna. Nello specifico si tratterebbe di un tamponamento che avrebbe coinvolto tre vetture e che sarebbe avvenuto in un tratto dove è presente uno scambio di carreggiata. Questo ha portato a ripercussioni pesantissime sul traffico: sono 6 i km di coda tra Rapallo e Sestri Levante che si registrano in direzione levante, ai quali se ne aggiungono altri 4km tra Deiva Marina e Lavagna in direzione ponente.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale, che sono al lavoro per gestire il traffico e per chiarire la dinamica di quanto successo.

Inoltre, sul luogo dell’accaduto sono arrivati anche i sanitari del 118. Il bilancio è di una persona rimasta ferita che è stata trasportata in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale di Lavagna.

