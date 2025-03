Avegno (Genova) – Un altro incidente sul lavoro si è verificato in Liguria. Questa volta è accaduto nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 12 marzo, nei pressi del supermercato di Avegno dove un dipendente dell’esercizio commerciale è rimasto schiacciato da un bancale.

Al momento non è chiara la dinamica di quanto successo, per chiarirla sono stati avviati i rilievi necessari.

L’uomo è stato soccorso dai colleghi presenti che hanno allertato il 118. Sul posto sono giunti i sanitari che hanno prestato le prime cure nei confronti dell’uomo e successivamente ne hanno organizzato il trasporto all’ospedale. Il ferito, di circa 30 anni, è stato trasportato all’ospedale San Martino di Genova in codice giallo, quello di media gravità. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

