Casella (Genova) – Una tragedia si è consumata questa mattina nel territorio comunale di Casella, nello specifico in località Avosso, dove un ragazzino di appena 14 anni è stato ritrovato morto probabilmente a causa di un arresto cardiaco. Il malore improvviso che si è rivelato fatale sarebbe avvenuto quando il ragazzo si trovava in casa nella sua camera da letto, probabilmente mentre stava dormendo. A fare la triste scoperta sarebbero stati i genitori, che questa mattina erano entrati in stanza per svegliarlo.

Nulla da fare per i i sanitari del 118, che hanno provato a prestare soccorso ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Anche vista la giovane età della vittima, che frequentava la scuola media del paese, è una notizia che colpisce e sconvolge profondamente tutta la comunità della zona, oltre che i famigliari, gli amici e i conoscenti del ragazzo.

Dalle prime informazioni, sembrerebbe che in passato il giovane avesse sofferto di alcune problematiche cardiache e che proprio alcuni giorni fa fosse stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. La procura ha aperto un’indagine.

