Genova – E’ deceduta la donna travolta questo pomeriggio, in circostanze ancora da chiarire, da un albero.

Forse il maltempo degli ultimi giorni all’origine del cedimento di un grosso albero avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 14,30, in piazza Paolo da Novi, nel quartiere della Foce.

Per cause ancora da accertare l’albero ha ceduto di schianto abbattendosi sulla strada sottostante.

Dalle prime informazioni sembra che sia stata travolta una persona.

Sul posto è stato richiesto l’intervento del 118 con l’automedica e l’ambulanza della Croce Bianca Genovese.

Si trattarebbe di una grossa palma che ha ceduto all’improvviso travolgendo la persona che sarebbe rimasta ferita in modo grave.

Soccorsi inviati in codice rosso. Sul posto anche Polizia di Stato e Polizia locale.

notizia in aggiornamento