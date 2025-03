Genova – E’ Francesca Testino la donna di 57 anni morta nel primo pomeriggio di oggi in piazza Paolo da Novi dopo esser rimasta schiacciata dalla caduta di una grossa palma alta diversi metri. La vittima risiedeva in via Invrea, sempre nella zona della Foce.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Purtroppo, però, i soccorsi sono risultati vani e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, che sarebbe morta sul colpo.

Sono state avviate le indagini per ricostruire quanto successo. Sulla caduta dell’albero potrebbe aver avuto un impatto anche la pioggia caduta nelle scorse ore, ma sono diversi i commercianti e i residenti della zona che denunciano come in passato siano state effettuate diverse segnalazioni sullo stato dell’albero.

Ecco, di seguito, un’immagine di alcuni mesi fa che ritrae la palma caduta oggi pomeriggio.



Inoltre, sempre sui social si ritrovano alcune segnalazione che risalgono addirittura all’ottobre del 2020. Quasi cinque anni fa veniva segnalato il cattivo stato della palma con un utente che scriveva allarmato: “Secondo me con questo vento questa palma non resterà in piedi per molto tempo. Piazza Paolo da Novi Genova”.



