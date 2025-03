Genova – Sottopasso di Brin, a Certosa e di via Tea Benedetti, a Campi, chiusi per allagamento dopo le piogge della scorsa notte. Ancora disagi per automobilisti e motociclisti a causa della chiusura dei sottopassi per il maltempo. Disagi che si ripetono ormai con straordinaria puntualità ogni volta che in città cadono precipitazioni anche non particolarmente abbondanti.

Il passaggio sotto la ferrovia a Brin, nella zona di Certosa, è rimasto chiuso da poco prima dell’una della scorsa notte sino alle 3 mentre quello di via Tea Benedetti a Campi, che conduce alla via della Superba appena realizzata, è chiuso ancora in queste ore dopo essere stato sbarrato poco prima della mezzanotte di ieri.

Problematiche che si ripetono costanti ad ogni acquazzone e che stanno suscitando forti proteste perchè non si comprende perché non si possa intervenire in modo definitivo, risolvendo il problema.

In particolare, poi, suscita forti perplessità la situazione di via Tea Benedetti visto che il sottopasso è stato costruito recentemente.

(Foto di Archivio)