Genova – Ha messo a segno ben tre rapine ai danni di negozi e farmacie nel giro di mezz’ora ma è stato arrestato dalla polizia a seguito di indagini.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Genova, un 35enne italiano di fuori regione e senza dimora, perché ritenuto responsabile di tre rapine commesse la sera del 17 febbraio in centro storico.

Secondo quanto riscostruito dall’attività investigativa, quella sera, a partire dalle ore 19.00, un soggetto maschile completamente travisato ed armato di pistola, ha fatto irruzione nella farmacia di via A. Doria nei pressi della Stazione Porta Principe, dove si è impossessato di 150 euro dopo aver minacciato con la pistola il titolare della farmacia.

Dopo qualche minuto ha fatto irruzione in una focacceria di via Gramsci, dove ha minacciato la dipendente puntandole contro la pistola e impossessandosi di 100 euro, oltreché di un pezzo di focaccia ed una bibita.

Poco dopo ha approcciato la farmacia di Piazza della Nunziata, dove, dopo un paio di passaggi davanti alle vetrine per assicurarsi che non vi fossero clienti, ha impugnato la pistola, minacciando con l’arma la dipendente e impossessandosi di 800 euro presenti in cassa.

Le indagini, immediatamente avviate dai “Falchi” della Squadra Mobile e svolte con il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno permesso d’individuare il rapinatore anche attraverso le immagini dei vari sistemi di video-sorveglianza presenti sia negli esercizi rapinati, che nelle vie limitrofe; in particolare quelle del circuito “Città Sicura” che hanno permesso di ricostruire il percorso fatto dal presunto rapinatore prima e dopo i delitti. Sulla scorta dell’attività investigativa svolta della Squadra Mobile, e fermo restando il generale principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato, la Procura della Repubblica ha richiesto l’applicazione di una misura cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Genova.

Lunedì mattina, gli investigatori della Squadra Mobile che hanno svolto le indagini, lo hanno rintracciato nel centro del Comune di Fidenza e arrestato, con il supporto della Squadra Mobile di Parma