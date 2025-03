Savona – Aumentano i casi di morbillo nel savonese e cresce la preoccupazione per il diffondersi di una malattia che può causare gravi lesioni nei bambini colpiti mentre cala il numero dei vaccinati.

Il “caso” è approdato in Regione con una interpellanza della consigliera regionale della Lega Sara Foscolo che ha chiesto alla giunta quali iniziative siano state attivate o si intendono attivare per contrastare la diffusione di casi di morbillo.

La consigliera, dopo aver ricordato la gravità della malattia, ha rilevato che ASL2, nel mese di febbraio, ha confermato quattro casi di morbillo in pazienti adulti residenti nella zona tra il finalese e l’albenganese, mentre un quinto è in fase di verifica.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha risposto che sono state attivate tutte le attività di profilassi e di prevenzione contro eventuali contagi e che i casi sospetti o confermati sono stati immediatamente notificati al competente Servizio di igiene e sanità pubblica.

