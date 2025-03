Chiavari – Proseguono i danni da maltempo nell’entroterra genovese a causa dei cedimenti del terreno ormai intriso d’acqua ed incapace di riceverne altra.

Questa mattina all’alba i vigili del fuoco di Genova sono stati inviati in aiuto di quelli di Chiavari per una emergenza a Carasco dove una frana è caduta in via Pian del Molino.

Fortunatamente non risulterebbero feriti ma una frazione del piccolo paese risulterebbe isolata.