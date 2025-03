Avosso (Genova) – Sarà una perizia medico legale ad accertare le cause del decesso del ragazzo di 14 anni trovato morto nel suo letto nell’abitazione dove viveva con i genitori nella frazione del comune di Casella, nell’entroterra genovese.

Il ragazzo, molto conosciuto, era stato operato per problemi cardiaci ma tutto lasciava pensare che il problema fosse ormai risolto.

Gli accertamenti sono necessari e previsti per legge mentre cresce il cordoglio delle tante persone che conoscevano Luca e la sua famiglia, stimata in tutta la zona anche per il loro impegno sociale.

Sulla pagina social del Comune è stato pubblicato un messaggio di lutto cittadino:

“Il Comune di Casella è profondamente addolorato per la tragica e prematura scomparsa di Luca, un ragazzo di soli quattordici anni che ci ha lasciati troppo presto. In momenti come questi, non ci sono parole che possano colmare un dolore così grande. Ci stringiamo con affetto attorno alla sua famiglia, ai suoi amici ai suoi compagni di scuola e a tutti coloro che gli volevano bene, condividendo il loro immenso dolore. Che il ricordo di Luca, della sua gioia e della sua giovane vita, possa rimanere sempre vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto. L’amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia in questo momento dí inconsolabile sofferenza”.

Sospese tutte le feste e manifestazioni programmate per il fine settimana in segno di lutto per la tragedia che ha colpito la famiglia.