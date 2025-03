Genova – Resta chiuso per allagamento il sottopasso che collega via Tea Benedetti a via della Superba nella zona di Campi, nel ponente genovese. Il tratto di strada costruito recentemente resta bloccato dalla serata di martedì 11 marzo 2025 a causa delle precipitazioni che ne hanno causato l’ennesimo allagamento.

Furiosi automobilisti e trasportatori che non possono utilizzare il passaggio per raggiungere le rampe costruite per accedere alla via della Superba.

Residenti e comitati della zona si domandano cosa stia causando il disagio e perché la civica amministrazione non proceda per le necessarie riparazioni o per accertare cosa stia causando il mancato deflusso delle acque piovane.