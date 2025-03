Ancora condizioni di instabilità sulla Liguria che viene interessata in questi giorni da impulsi perturbati in formazione sul Mar Mediterraneo e diretti verso l’Italia centro-settentrionale.

Condizioni che si manterranno almeno sino a sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 13 Marzo 2025

Sino alle prime ore del mattino residui rovesci a Levante, in particolare nell’interno, prima di una breve pausa. Sole che farà la propria comparsa a Ponente in mattinata, con cieli poco nuvolosi o velati.

Dal pomeriggio aumento della nuvolosità su tutta la regione, cui seguirà in serata una ripresa delle precipitazioni sul centro-levante, per via del passaggio di un nuovo impulso perturbato.

Neve sulle Alpi Liguri al di sopra dei 1500m.

Venti tesi dai quadranti meridionali, specialmente sul centro-levante e sul Mar Ligure, più deboli a ponente.

Mare generalmente molto mosso, localmente agitato a levante in mattinata.

Temperature minime in calo a Ponente, stazionarie altrove; massime senza particolari variazioni di rilievo.

Sulla costa temperature minime tra +7°C/+12°C e massime tra +12°C/+15°C

Nell’interno temperature minime tra +1°C/+9°C e massime tra +9°C/+14°C