Sanremo (Imperia) – Attimi di violenza si sono vissuti nel corso delle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 13 marzo, in pieno centro a Sanremo. In particolare, è accaduto in via Escoffier dove è scoppiata una violenta lite che secondo le prime ricostruzioni avrebbe coinvolto due operai che stavano lavorando alla ristrutturazione di un’abitazione.

Al momento non sono chiare le motivazioni che hanno portato alla violenza.

I due sarebbero presto venuti alle mani, con uno dei due contendenti che ha impugnato dei ferri con i quali ha colpito il rivale. Solo l’intervento di alcuni colleghi presenti e che hanno assistito alla scena ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato, che hanno riportato la situazione sotto controllo e hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Inoltre, i sanitari del 118 hanno prestato le cure necessarie nei confronti del ferito per poi trasportarlo in codice giallo – di media gravità – all’ospedale Borea di Sanremo.

