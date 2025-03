Savona – Attimi di paura si sono vissuti nella giornata di sabato tra le strade di Savona, dove una banale lite dovuta a motivi di traffico si è trasformata rapidamente in un’aggressione.

A far scoppiare la violenza sarebbe stato un uomo che, davanti agli occhi spaventati di diversi passanti, avrebbe tirato fuori un cric per farsi giustizia da solo e l’avrebbe utilizzato per colpire con violenza l’altra vettura, all’interno della quale il ‘rivale’ – comprensibilmente spaventato – si era rifugiato.

I testimoni hanno allertato le forze dell’ordine, che sono giunte sul posto nel giro di pochi minuti e hanno riportato la situazione sotto controllo. Gli agenti di polizia hanno fermato l’aggressore e all’interno della sua macchina hanno trovato anche due coltelli e un manganello, tutti oggetti posti sotto sequestro.

Nei suoi confronti è scattata la segnalazione con accuse di minacce aggravate, violenza, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

