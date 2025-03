Genova – Una fuga di gas si è verificata nel corso della tarda mattinata odierna lungo corso Europa, all’altezza del civico 568, nel quartiere genovese di Sturla. Questa si è registrata a seguito della rottura di una tubatura durante delle operazioni di scavo, con un’ingente fuoriuscita di gas metano che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i tecnici di Ireti, la polizia locale e il personale di Amt. La circolazione veicolare lungo la carreggiata che viaggia in direzione ponente è durata per circa un’ora, con l’interdizione al traffico che ha riguardato anche la corsia dei bus della carreggiata diretta verso levante.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con alcune code che si sono formate nella zona e con il traffico che è stato deviato lungo via Locchi.

La situazione è rientrata sotto controllo dopo circa un’ora dall’accaduto.

