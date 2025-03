Genova – La pioggia continua a cadere e i sottopassi di Brin a Certosa e di via Tea Benedetti a Campi continuano ad allagarsi tra lo sconcerto e la rabbia di residenti e automobilisti.

Da ormai una settimana i due passaggi vengono aperti e chiusi ad ogni piovasco perchè si allagano e c’è il rischio di incidenti o di vedere auto e moto bloccate nell’acqua.

Appena cessano le precipitazioni il livello dell’acqua si abbassa – lentamente – permettendo la riapertura ma se torna a piovere scattano di nuovo le chiusure, anche “preventive”.

Una situazione che sta suscitando roventi polemiche, specie sui social, dove molti Cittadini si domandano come sia possibile che non esistano interventi risolutivi in grado di far cessare delle problematiche che si ripetono da anni a Certosa ma anche a Campi dove il sottopasso è di recentissima costruzione e conduce alle rampe di accesso alla via Superba costruita ai tempi del crollo del Ponte Morandi.

