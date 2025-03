Sanremo (Imperia) – E’ stato trasferito in elicottero all’ospedale Gaslini di Genova il bambino di 9 anni che questa mattina è caduto dalle scale della scuola di via Panizzi per cause ancora da accertare.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8,30 e il bambino è stato subito soccorso dal personale e dagli insegnanti che hanno chiamato il 118 per chiedere l’intervento medico.

Quando l’ambulanza è arrivata sul posto, però si è deciso per un trasferimento veloce all’ospedale pediatrico genovese e per farlo è stato disposto il trasporto aereo con l’elicottero Grifo del 118.

L’ambulanza ha trasportato i piccolo all’area di atterraggio e decollo dell’elicottero ed il mezzo aereo ha prelevato il ferito per il tarsferimento.

A far decidere il trasferimento urgente il fatto che il bambino abbia colpito con la testa a terra riportando un trauma facciale che potrebbe nascondere altre e più gravi lesioni.

Al momento il bambino non risulta in pericolo di morte

In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto ed eventuali responsabilità.