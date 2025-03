Genova – Un altro fine settimana di possibili disagi per le persone che hanno in programma di viaggiare con il treno. Per le giornate di sabato 15 e domenica 16, infatti, sono previste delle modifiche alla circolazione ferroviaria per consentire lo svolgimento dei lavori sul nodo di Genova. Ecco, di seguito, i dettagli comunicati da Trenitalia:

“Dalle ore 14:00 di sabato 15 alle ore 21:00 di domenica 16 marzo la circolazione sulla linea Acqui Terme – Genova Brignole sarà sospesa tra Genova Brignole e Campo Ligure Masone dove sarà attivo un servizio bus che non effettuerà fermata a Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri Ponente, Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele. L’orario dei bus potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

I treni del Regionale della relazione Genova-Arquata Scrivia/Novi Ligure non effettueranno fermata nelle località di Genova Sampierdarena e Genova Rivarolo“.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0