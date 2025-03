Genova – Ha assunto una dose di Lsd, la droga che provoca allucinazioni, e poi si è sdraiato nella galleria Nino Bixio tra Corvetto e Portello e quando è arrivata l’ambulanza ha aggredito i soccorritori. Notte movimentata per un 19enne in stato di alterazione psicofisica da stupefacenti e per medici e sanitari che lo hanno aiutato.

Il giovane è stato trovato da un passante, poco prima delle 23, sdraiato nella galleria a fissare il muro e subito è partita una chiamata a 118 per chiedere l’intervento di una ambulanza.

Ha risposto la Croce Bianca Genovese che ha inviato un mezzo dal distaccamento di Carignano.

Il ragazzo ha spiegato di aver assunto LSD e poi ha iniziato a camminare all’interno della galleria pronunciando frasi sconnesse. Quando i soccorritori gli hanno chiesto di salire nell’ambulanza per andare in ospedale il giovane è salito al posto del conducente anzichè nel retro e quando il personale ha cercato di farlo scendere il ragazzo li ha aggrediti con calci e pugni ed ha ferito il conducente.

Posizionato faticosamente sulla barella, una volta giunti nei pressi del Pronto soccorso del Galliera, il paziente, dimenandosi, ha sferrato alcuni calci all’altro soccorritore che lo assisteva; è stato infine contenzionato dal personale sanitario della struttura non prima di aver aggredito anche due infermieri.

Sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri che hanno posto il giovane in stato di fermo.

I soccorritori sono stati sottoposti ad accertamenti medici e l’autista è stato dimesso con 10 giorni di prognosi; verrà sostituito per consentire la prosecuzione della copertura operativa del Distaccamento.