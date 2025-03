Genova – Torna la pioggia e, ormai inesorabile, scatta la chiusura del sottopasso di via Tea Benedetti a Campi.

Le precipitazioni continuano a cadere, sebbene non in quantità elevate ma nella zona di Campi, sulla viabilità lungo il Polcevera, è stato nuovamente chiuso al traffico per allagamento il sottopasso che collega via Tea Benedetti alla via della Superba.

Protestano gli automobilisti che si chiedono perchè non vengano presi provvedimenti per evitare la chiusura ad ogni acquazzone.