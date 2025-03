Chiavari – Ha perso il controllo dell’auto che stava guidando e si è ribaltato e la vettura ha preso fuoco. Momenti di comprensibile paura, intorno alle 14, per un brutto incidente stradale avvenuto sull’autostrada A12 Genova – Livorno nel tratto tra Chiavar e Rapallo in direzione Genova.

Per cause ancora da accertare l’auto ha perso in controllo e dopo aver paurosamente sbandato diverse volte si è ribaltata per poi prendere fuoco.

Fortunatamente gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo prima che la vettura venisse avvolta dall’incendio ma la paura è stata grande.

L’incidente è avvenuto all’interno della galleria Maddalena e sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco.

Soccorsi i feriti, i vigili del fuoco hanno spento rapidamente il rogo e poi hanno bonificato l’area.

L’autostrada è rimasta chiusa durante le operazioni di soccorso e sino alla rimozione della vettura incidentata. In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Nella zona si sono formate code e rallentamenti.