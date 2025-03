Borgo Fornari (Genova) – Si sono estese a tutta la vallata ed oltre le ricerche di Agnese patriarca, la donna di 78 anni scomparsa da casa il 13 marzo e di cui non si ha più notizia da giorni.

La donna è uscita di casa indossando una lunga giacca bianca ed una cuffia dello stesso colore e si è incamminata per strada, ripresa da alcune telecamere della zona, ma poi non ha più fatto ritorno e parenti e amici sono in pensiero.

L’allarme è scattato la sera stessa del mancato rientro e da giorni squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e di volontari stanno battendo sentieri e terreni alla ricerca della donna o di tracce del suo passaggio.

Da ieri sono impegnati nelle ricerche anche i droni e le unità cinofile ma sino ad ora non è stata trovata alcuna traccia della donna.

Chiunque l’avesse vista o abbia informazioni per ritrovarla è pregato di contattare immediatamente il numero di emergenza 112, anche in forma anonima.