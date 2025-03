Genova – Ultimi preparativi, ai Magazzini del Cotone, per la presentazione ufficiale del programma di Silvia Salis candidata sindaco del centro sinistra. L’appuntamento è fissato alla sala Grecale, al Porto Antico, alle 11,30, con possibilità di ingresso già alle 11.

La candidata della coalizione di centro-sinistra presenterà il suo programma e la lista che la sostiene e che nelle ultime ore ha scelto come capolista Silvia Pericu, figlia dell’ex primo cittadino di Genova, molto amato dai genovesi.

Un altro “colpo” della coalizione di centro-sinistra che sembra recuperare punti su punti ai danni dell’altra formazione guidata da Pietro Piciocchi, vice sindaco della Giunta uscente e in tandem con Ilaria Cavo, già prescelta, in caso di vittoria, come Vice.

La coalizione di centro destra si presenterà lunedì 17 marzo nel point elettorale di via Ceccardi.