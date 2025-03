Genova – Un inizio di settimana complicato quello che si è vissuto in queste ore lungo l’Autostrada A10, in particolare nella carreggiata che viaggia in direzione del capoluogo, dove intorno alle ore 8 si è verificato un tamponamento in galleria. É accaduto nel tratto compreso tra il casello di Genova Aeroporto e il bivio con l’A7.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico, vista anche l’ora di punta nella quale è accaduto il sinistro stradale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118, che hanno prestato le cure necessarie alle due persone coinvolte: solo una ha riportato ferite lievi, ma ha comunque rifiutato il trasporto all’ospedale.

Centinaia di macchine e mezzi pesanti sono rimasti bloccati per diversi minuti in direzione Genova: la coda ha raggiunto una lunghezza di circa nove chilometri nel tratto compreso tra il bivio con l’A26 e quello con l’A7. La situazione sta lentamente rientrando alla normalità.

