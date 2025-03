Camogli (Genova) – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del motociclista che ieri sera si è scontrato contro un cinghiale che attraversava la strada sulla statale Aurelia nei pressi di Ruta di Camogli, sul monte di Portofino.

L’uomo era in sella alla sua moto e percorreva la strada quando, improvvisamente, l’animale è spuntato da bordo strada e si è lanciato ad attraversare.

Per il motociclista non è servito il disperato tentativo di frenata e la moto ha colpito il cinghiale con un impatto molto violento che ha scaraventato animale e motociclista sull’asfalto.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno subito chiamato il 118 per poi prestare soccorso al ferito che è stato stabilizzato dal personale dell’automedica e trasportato in codice rosso, il più grave, in ospedale.

Sul posto anche i carabinieri che hanno raccolto elementi utili alla ricostruzione dell’incidente.

L’animale si sarebbe dileguato dopo l’incidente ma era visibilmente ferito.