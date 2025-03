Genova – Auto in coda sulla strada Sopraelevata Aldo Moro in direzione ponente, all’altezza di via Buozzi per la presenza di un veicolo in avaria. A segnalarlo la polizia locale che sta intervenendo per prestare soccorso all’automobilista e per sgomberare il più rapidamente possibile la corsia.

Traffico in aumento su gran parte della rete viaria cittadina e sulla rete autostradale che circonda la città.

Coda viene segnalata sulla A7 Genova – Milano, in ingresso al casello di Bolzaneto e sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Pegli e l’allacciamento con la A7 e l’uscita di Genova Ovest.