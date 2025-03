Genova – Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione della nuova ala est dell’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Questa sarà ufficialmente aperta ai passeggeri da mercoledì 19 marzo.

“È stata inaugurata oggi – alla presenza del Viceministro dei trasporti e delle infrastrutture On. Edoardo Rixi, del Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, del Vice Sindaco reggente del Comune di Genova Pietro Piciocchi, del Presidente di ENAC Pierluigi Di Palma e del Presidente dell’Aeroporto di Genova Enrico Musso – la nuova ala est dell’Aeroporto di Genova Cristoforo Colombo che sarà ufficialmente aperta ai passeggeri dal prossimo 19 marzo.

Con un investimento di 15 milioni di euro e 18 mesi di lavori, la nuova ala est si sviluppa per 5.500 mq, di cui 550 mq destinati a nuova area commerciale con Duty Free e un punto vendita multiprodotto.

Nei nuovi spazi sono inoltre ospitate le 4 linee di controllo sicurezza dotate di macchinari di ultima generazione per l’ispezione automatica dei bagagli, 3 nuovi gate di imbarco, 250 sedute (di cui 1/3 dotate di prese di alimentazione per i dispositivi elettronici) e 1 nuovo pontile di imbarco con accesso sul piazzale, completamente climatizzato e dotato di ascensore per accedere alla pista.

La nuova ala est consente al Cristoforo Colombo di incrementare la propria capienza potenziale fino a 3 milioni di passeggeri e rappresenta un primo importante tassello di un più ampio piano di restyling che, dopo 12/18 mesi di lavori e ulteriori 12,6 milioni di euro di investimenti, ridisegnerà interamente il volto dello scalo entro la fine del 2026, consentendo di offrire un’esperienza best in class ai viaggiatori“, si legge netta nota.

