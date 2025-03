Genova – Infuria la polemica politica (e non) per la lettera del sindaco facente funzione sulla morte di Francesca Testino, la donna travolta ed uccisa da una palma crollata in piazza Paolo da Novi e segnalata come pericolosa per anni prima della tragedia.

Il primo cittadino in carica e candidato alle elezioni amministrative di maggio, ha scritto una lettera nella quale si scusa per quanto avvenuto per poi scagliarsi contro le presunte responsabilità di Ambientalisti, Comitati e Cittadini che impedirebbero gli interventi di abbattimento e che sarebbero i veri responsabili dei crolli.

Una lettera che ha scatenato roventi proteste e reazioni piccate di un numero crescente di associazioni che oggi contrattaccano e respingono le accuse, rispedendole al mittente.

In una lettera, la Rete di Genova, organizzazione che racchiude ben 43 tra comitati e associazioni, risponde a Piciocchi.

“Leggiamo con sdegno la lettera di scuse del sindaco facente funzioni Piciocchi: incredibile come certa politica possa cadere in basso. Ci scappa il morto e allora la colpa è dei Comitati e delle Associazioni ambientaliste. Ma quando mai Comitati e Associazioni hanno potuto avere un ascendente sulle scelte dell’amministrazione? MAI”.

“La scorsa estate – prosegue la lettera – la Rete Genovese ha manifestato con le associazioni ambientaliste contro il taglio degli alberi a Brignole: è servito a

qualcosa? No, gli alberi sono stati abbattuti. Quante volte abbiamo manifestato contro la

realizzazione dello skymetro, della funivia o di tutte le numerose opere impattanti, come ad

esempio quelle della Valpolcevera? Quante volte abbiamo chiesto una gestione diversa dei

cantieri invasivi? Quante volte abbiamo chiesto meno servitù e più servizi per i cittadini? Quante volte abbiamo chiesto modifiche sostanziali al fallimentare progetto dei 4 assi di forza? Quante volte abbiamo chiesto una diversa organizzazione delle rimesse degli autobus presentando anche progetti alternativi? Quante volte abbiamo chiesto provvedimenti per risolvere il problema dei fumi del porto? Quante volte abbiamo detto che la qualità dell’aria potrebbe essere migliorata, per evitare di fare ammalare e morire persone? Ma l’amministrazione Bucci/Piciocchi è sempre andata avanti senza prendere in considerazione le nostre richieste, non curandosi delle conseguenze”.

“I Comitati del “no” sono stati in grado di dimostrare di essere i comitati del “sì” – continua la lettera della Rete Genovese – presentando progetti alternativi più economici e meno impattanti per la salute dei cittadini e per l’ambiente ma Bucci prima e Piciocchi ora non li hanno mai ascoltati, e allora Piciocchi ci vuole fare credere che quell’albero pericolante, segnalato più volte da gruppi locali, come ad esempio Genova contro il degrado, non è stato abbattuto per paura delle reazioni degli ambientalisti? La lettera di Piciocchi è un insulto alla memoria della povera signora Francesca Testino che è morta per l’incompetenza e l’inadeguatezza di questa amministrazione”.

Nella lettera, comitati e associazioni non accettano la posizione espressa dal candidato sindaco.

“Piciocchi parla di senso di responsabilità e rispetto della vita umana che per lui non hanno prezzo: ci chiediamo allora dov’era questo suo senso di responsabilità e rispetto della vita umana quando il Comune ha concesso la realizzazione di un inutile tempio crematorio che porterà solo inquinamento, malattie e morte. Che vergogna, il sindaco facente funzioni avrebbe dovuto limitarsi a chiedere perdono, anziché strumentalizzare questa tragedia a fini elettorali, scaricando le responsabilità politiche su chi non ha mai avuto voce in capitolo”.

Firmano la lettera pubblica della Rete Genovese:

1. Comitato Giardini Malinverni

2. Comitato Officine Sampierdarenesi

3. Comitato di Via Vecchia e Strade Limitrofe

4. Comitato contro la cementificazione di Terralba

5. OpposizioneSkymetro – Valbisagno Sostenibile

6. Comitato con i piedi per terra

7. Comitato Difesa del Parco dei Forti e delle Mura di Genova

8. Comitato Valpolcevera Resistente San Quirico

9. Comitato Porto Aperto

10. Comitato SìTram Genova

11. Comitato Nervi 2022 no ZTL

12. Comitato spontaneo Trasta Fegino

13. Comitato liberi cittadini di Certosa

14. Comitato sotto il ponte Bisagno

15. Comitato Cittadini Banchelle

16. Comitato Vie Ardoino e Landi

17. Comitato Donne di Cornigliano

18. Comitato Tutela Ambientale Genova

19. Comitato Acquasola

20. Circolo Nuova Ecologia

21. Circolo San Bernardo

22. Gruppo Aretè

23. AMA Associazione Abitanti Maddalena

24. Associazione Amici di Ponte Carrega

25. Associazione Mobilita Genova – MobiGe

26. Associazione Quelli del Ponte Morandi

27. Associazione Liguria a Sinistra

28. Rete Cittadina “Insieme per la Salute di Tutti”

29. Rete Spazio Libero Malinverni

30. Italia Nostra Onlus

31. Medici per l’ambiente ISDE

32. Medicina Democratica movimento di lotta per la salute

33. Movimento indipendente dei Cittadini per Carignano

34. NO alla cementificazione di Nervi

35. WWF Genova Città Metropolitana

36. Coordinamento Ligure per la gestione corretta dei rifiuti

37. Società della Cura

38. Giustizia Sociale

39. Collettivo Corpi Idrici

40. Extinction Rebellion

41. Eco Istituto RE.GE.

42. Attac Genova

43. Buskers