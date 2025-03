Genova – La saracinesca abbassata e le vetrine che via via si svuotano dei giochi che per generazioni hanno fatto sognare i più piccoli. Il Paradiso dei Bimbi lascia lo storico locale sotto i portici di via San Vincenzo e si sposta in una nuova sede per ripartire con una nuova avventura.

Non passa inosservato il “cambiamento” che sta iniziando questa mattina nella storica sede del negozio di giochi Paradiso dei Bimbi e sono in tantissimi a scattare foto e selfie ricordo con una montagna di memorie di anni passati con le mani e il naso “appiccicato” alla vetrina del negozio che per generazioni di genovesi è stato “il negozio dei giocattoli”.

Sono infatti partiti i lavori per il trasloco dell’attività in salita della Tosse, poco lontano, proseguendo in via San Vincenzo.

Un trasloco che pone fine ad una storia pluri-decennale e che da il via ad una nuova avventura per i titolari che non hanno certo voglia di gettare la spugna nonostante indubbie difficoltà legate agli spazi e ai costi di affitto del locale.

Costi che stanno diventando proibitivi a fronte di un degrado della zona che è palpabile per chi ha potuto vivere e vedere la Genova del boom, quando le vetrine erano un turbine di prodotti e di novità.

L’ingresso sul mercato di soggetti disposti a pagare cifre folli per affitti e acquisto dei locali, sta causando un ciclone nelle attività storiche ma anche in quelle “nuove” che non riescono poi a far quadrare i conti tra le somme pagate e quelle incassate.

Il Paradiso dei Bimbi è solo l’ultima delle attività che lasciano i portici dello storico palazzo davanti alla stazione di Brignole e pian piano sono stati sostituiti dai soliti supermercati, i negozi cinesi e le vetrine di attività che si possono incontrare in qualunque città italiana, togliendo personalità alle zone commerciali che finiscono per somigliare tutte ad un enorme centro commerciale all’aperto.

Un “cane che si morde la coda” che non può che alimentare la crisi commerciale genovese invece di rallentarla o impedirla.

La battaglia del Paradiso dei Bimbi, però, non finisce con il trasloco. La nuova sede di salita della Tosse (quella dove nasce il Teatro della Tosse) promette meraviglie e per le nuove generazioni di bambini non mancheranno giochi e sorprese mentre un’altra pagina di storia cittadina si chiude con qualche lacrima e tanti bellissimi ricordi.

