Genova – Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo quanto accaduto nel quartiere genovese di Quinto. Secondo quanto raccolto, il 20enne avrebbe notato sul bus una donna di 30 anni che stava rientrando da una serata con gli amici, si sarebbe seduto a fianco a lei e avrebbe iniziato ad importunarla.

La donna ha cercato di mantenere un atteggiamento indifferente, ma quando è scesa dell’autobus per recarsi presso la sua abitazione è stata seguita dal malvivente che ha approfittato di un momento di totale isolamento, per trascinarla improvvisamente a terra e iniziare a palpeggiarle le parti intime.

Solo le urla terrorizzate della donna hanno attirato l’attenzione di una residente e hanno messo in fuga l’uomo.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure necessarie alla vittima, e i carabinieri, che invece hanno tentato di ricostruire la vicenda e si sono messi immediatamente sulle tracce del giovane.

Il 20enne è stato ritrovato poco più tardi lungo una via isolata. Identificato come il responsabile di quanto accaduto, è stato arrestato e trasportato al carcere genovese di Pontedecimo.

