Lavagna (Genova) – I carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni accusato di aver rubato una borsa a bordo di un treno regionale diretto a La Spezia. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe sottratto la borsa di una passeggera di 32 anni mentre il convoglio si trovava momentaneamente fermo alla stazione ferroviaria, per poi scendere dal treno a pochi istanti dalla ripartenza e fuggire in direzione delle strade del centro cittadino, cercando di far perdere le proprie tracce.

La vittima del furto ha immediatamente allertato i soccorsi. I carabinieri sono giunti sul posto e si sono messi al lavoro per rintracciare il responsabile, che è stato ritrovato poco dopo intento a nascondersi dentro un magazzino comunale.

Secondo quanto emerso, il responsabile sarebbe un detenuto presso la Casa di Reclusione di Chiavari che dal lunedì al venerdì poteva usufruire di permessi di lavoro. Il materiale rubato è stato riconsegnato alla legittima proprietaria, mentre nei suoi confronti è scattato l’arresto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0