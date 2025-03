Borgo Fornari (Genova) – Sarebbe stata ritrovata Agnese Patriarca, la pensionata di 78 anni scomparsa dalla sua abitazione nel piccolo centro dell’entroterra genovese da giovedì 13 marzo. A darne notizia, ancora non confermata del tutto, le pagine social su cui erano stati diffusi gli appelli dei familiari per le ricerche.

Le ricerche sono proseguite senza sosta per giorni, con l’utilizzo di squadre della Croce Rossa specializzate nell’uso di droni, di squadre cinofile con cani addestrati nella ricerca delle persone e altre di vigili del fuoco e di volontari della Protezione Civile che hanno percorso ogni strada ed ogni sentiero della zona per cercare tracce della pensionata.

Quando è uscita da casa è stata inquadrata da una telecamera di sorveglianza che la mostra con indosso una lunga giacca bianca invernale e una cuffia dello stesso colore sulla testa.

Ora arriva la bella notizia del ritrovamento anche se i particolari non sono ancora noti.

notizia in aggiornamento