Liguria – Per la giornata di mercoledì 19 marzo sono previsti disagi per quanto riguarda la circolazione ferroviaria della Liguria e, più in generale, di tutto il territorio nazionale a causa dello sciopero del personale del Gruppo FS, di Trenitalia, di Trenitalia Tper e di Trenord.

I lavoratori che aderiranno allo sciopero incroceranno le braccia a partire dalle ore 9:01 e fino alle 16:59 dello stesso giorno, per un totale di praticamente otto ore di sciopero.

I disagi potranno registrarsi anche nei momenti immediatamente precedenti e immediatamente successivi all’orario indicato e riguarderanno i treni ad Alta Velocità, gli Intecity e i convogli regionali.

