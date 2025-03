Chiavari (Genova) – Momenti di paura e di violenza si sono vissuti nel corso della serata di ieri a Chiavari, dove è andato in scena il derby del Tigullio tra i padroni di casa dell’Entella e il Sestri Levante, terminato con il largo successo dei biancoazzurri per 4-0. Sia prima che dopo il match (valido per il Girone B del campionato di Lega Pro) alcuni delinquenti mascherati da tifosi hanno tentato di venire a contatto tra di loro e hanno tentato di aggredire le forze dell’ordine.

Ad avere la peggio sono stati tre poliziotti che sono rimasti feriti: due di loro in maniera lieve, riportando cinque giorni di prognosi, mentre un altro in maniera più seria. L’agente è stato colpito al torace da un razzo di segnalazione, ha riportato la frattura della clavicola e una prognosi di ben trenta giorni.

“Un vero e proprio bollettino di guerra dunque, l’ennesima dimostrazione che i poliziotti vengono mandati in prima linea molto spesso senza alcuna tutela giuridica, costretti a fronteggiare bande di criminali rischiando la propria vita” dichiara in una nota Domenico Pianese, segretario del sindacato di polizia Coisp

