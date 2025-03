Genova – Il candidato civico nella corsa per l’elezione del sindaco Filippo Biolé ha ritirato la sua candidatura.

Nuovo colpo di scena nella campagna elettorale per le amministrative del 25-26 maggio con la notizia del ritiro dell’avvocato Biolè dalla competizione elettorale.

In una nota diffusa oggi, Biolè annuncia la decisione dopo la partecipazione di esponenti della sua lista Genova Unita, alla manifestazione sovranista contro l’Europa unita dello scorso fine settimana.

Una scelta che ha stupito e contrariato Biolé e molti dei nomi che probabilmente sarebbero confluiti nella lista.

Per profondo spirito di coerenza, l’avvocato Biolé ha quindi deciso di ritirare la sua candidatura con una nota:

“Non senza difficoltà – scrive Biolè sulla sua pagina Facebook – dato il grande impegno di tutti coloro che si sono adoperati per la nostra proposta che molte adesioni ha trovato tra i nostri concittadini, siamo costretti a ritirare la nostra candidatura.

Ciò in quanto la coerenza con la forte identità valoriale ed etica del nostro progetto ci impone di rifiutare l’appoggio della Lista Genova Unita, dopo che quest’ultima ha preso parte, nostro malgrado, alla manifestazione sovranista contro l’Europa. Manifestazione che, nelle parole di chi la ha indetta, vorrebbe vedere l’Italia fuori dall’Unione Europea e quindi infranti tutti i valori cui noi invece crediamo convintamente.

Non possiamo dunque più riconoscerci né dirci parte di una lista che, con sprezzo dell’Europa e quindi verso di noi, si pone contro convinzioni che, almeno in questo caso, non sono né possono essere messe in discussione.

Ci sono punti saldi che devono restare tali così come salda è la convinzione di voler continuare a guardare a una Genova europea.

In virtù di quella trasparenza che ci contraddistingue, e che troppe volte abbiamo visto rinnegata dai partiti, è quindi per noi naturale non tacere questo inatteso dissenso “interno” – su un tema che mai avremmo pensato divisivo – , e giungere quindi a questo passo. Non senza aver prima ringraziato tutti coloro che, con generosità e voglia di fare, ci hanno sostenuto fino a questo momento. E sul cui sostegno sappiamo di poter continuare a contare, sia pure da altre sedi e con altra visibilità.

Continueremo a lavorare per Genova in ogni modo possibile, come abbiamo sempre fatto, con impegno e massima dedizione nei confronti della nostra città”.

Con Biolé firmano la lettera e quindi ritirano la loro candidatura dalla lista Genova Unita anche Marina Montolivo Poletti, Pierfranco Pellizzetti, Carlo Maria Martigli e Stefano Fera