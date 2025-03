Genova – Un grave incidente è avvenuto questa mattina tra via Gianelli e via Murcarolo a Nervi, nel levante genovese, dove una una vettura si è capottata in circostanze ancora da accertare.

Sul posto sono accorsi i vigili del Fuoco e l’ambulanza del 118 oltre alla polizia locale che ha bloccato il traffico per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e di rimozione della vettura.

Il conducente del veicolo è stato soccorso e trasferito in ospedale per accertamenti ma non avrebbe riportato ferite gravi.

Il traffico è in tilt in entrambe le direzioni per la vettura in mezzo alla strada ed un autobus che è stato a sua volta urtato dalla vettura che aveva perso il controllo.——————————————————————————————————

