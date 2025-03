Genova – Un’indagine conoscitiva tra i genitori dei bambini che frequentarenno le scuole dell’infanzia tra 3 e 6 anni per capire le necessità di flessibilità oraria.

La ha annunciata l’assessore comunale alle Politiche dell’Istruzione Francesca Corso.

«Nessuna decisione è stata presa al momento: stiamo monitorando le reali richieste del territorio per le esigenze di flessibilità oraria nelle scuole d’infanzia tra i 3 ed i 6 anni. Per questo motivo, dunque per una indagine preliminare che ci permetta di raggiungere decisioni condivise e adeguate, abbiamo inserito nella fase di perfezionamento delle iscrizioni alle scuole di infanzia l’attivazione dell’anticipo e del posticipo dell’orario per venire incontro alle esigenze dei genitori. Annualmente è alta la frequenza di richieste che pervengono nei tavoli preposti. Pertanto desideriamo dare un servizio di qualità efficientandolo, senza sprechi, ed intercettando i reali bisogni delle famiglie per garantire standard qualitativi molto alti». Così l’assessore alle Politiche dell’istruzione Francesca Corso sulle richieste di chiarimento per l’attivazione di servizi di flessibilità oraria per le scuole di infanzia.

