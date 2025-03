Genova – Terribile incendio, nella notte, nel quartiere di Sestri Ponente, con una persona deceduta e quattro ricoverate in gravi condizioni all’ospedale per intossicazione e ben 14 famiglie evacuate per precauzione.

L’allarme è scattato intorno alle 4,30 in un appartamento di via Galliano dove le fiamme si sono sviluppate all’ultimo piano di una palazzina.

Le urla delle persone presenti nell’appartamento hanno spinto altre a chiamare i soccorsi ancora prima di capire che nel palazzo era scoppiato un incendio e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e le forz dell’ordine.

Una volta arrivati sul posto i pompieri hanno fatto evacuare il palazzo e hanno soccorso le persone presenti nell’appartamento per poi affidarli alle cure del personale sanitario.

Sfortunatamente una delle persone, un ragazzo di 29 anni, era già deceduto tra le fiamme.

Soccorsa la madre del giovane e altre tre persone rimaste intossicate nel rogo e che sono state trasferite in ospedale per la terapia iperbarica per favorire la diffusione dell’ossigeno nel sangue.

L’incendio è stato spento e sono iniziate le prime indagini sulle cause del rogo mentre via Galliano veniva chiusa per precauzione dalle forze dell’ordine.

In corso tutti gli accertamenti per capire cosa sia avvenuto nell’appartamento incendiato e non viene escluso al momento nessuna eventualità.