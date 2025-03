Correnti di aria fredda in arrivo da Nord est portano ad un leggero peggioramento peggioramento delle condizioni meteo sui versanti padani Occidentali durante la mattinata di oggi, martedì 18 marzo 2025. Anticipo di una settimana dai connotati tardo-invernali ma prevalentemente asciutta sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 18 Marzo 2025

Nel corso della prima mattinata deboli precipitazioni in estensione alla Val Bormida ( con nevicate che potranno spingersi fin sui 500-600 MT nel corso della mattinata) e localmente ai versanti marittimi del Savonese e dell’Imperiese Orientale sottoforma di pioviggini o deboli piogge, in esaurimento pomeridiano.

Nuvolosità sparsa sui restanti settori nella prima parte di giornata, in dissolvimento progressivo da Levante a Ponente a partire dalle ore centrali.

Venti tesi dai quadranti settentrionali in mattinata su tutti i settori con locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Savonese nel corso del pomeriggio. Temporanea rotazione pomeridiana ai quadranti meridionali sul Levante

Mare molto mosso in mattinata, fino ad agitati al largo e sulle coste Imperiesi. Poco mosso o mosso sul Levante nel corso del pomeriggio. Nuovo aumento fino a mosso in serata .

Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione sui versanti padani (specialmente settore occidentale). Calo sensibile a partire dalla serata

Sulla costa temperature minime tra +5°C/+11°C e massime tra +11°C/+15°C

Nell’interno temperature tra -3°C/+5°C e massime tra +4°C/+10°C