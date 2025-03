Liguria – É stata una mattinata difficile lungo la rete ferroviaria di gran parte del nord Italia dopo il guasto alla linea che si è verificato nei pressi della stazione di Milano Centrale. L’inconveniente è iniziato intorno alle 8:30 e ha richiesto l’intervento dei tecnici, che dopo circa un’ora sono riusciti a risolvere la situazione e a far riprendere gradualmente la circolazione.

Pesanti ripercussioni sul traffico anche in Liguria, con diversi treni regionali, Intercity e ad Alta Velocità che hanno subito ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso. La situazione adesso sta rientrando lentamente sotto controllo.

Anche quella di domani si preannuncia una giornata difficile lungo la rete ferroviaria di tutto il territorio italiano, con uno sciopero indetto dal personale FS, Trenitalia e Trenord. I lavoratori incroceranno le braccia a partire dalle ore 9 e fino alle ore 17. I ritardi e i disagi, come segnalato da Trenitalia, potrebbero registrarsi anche dei momenti precedenti e in quelli successivi alla fine dello sciopero.

