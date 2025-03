Genova – Tre giovani, uno maggiorenne e due minorenni, sono stati denunciati a seguito di quanto accaduto al termine della partita tra Sampdoria e Palermo, valida per il campionato di Serie B e andata in scena lo scorso sabato 8 marzo.

I tre ‘tifosi’ blucerchiati sono stati notati dal personale della Digos al termine della partita, mentre la tifoseria ospite si apprestava a lasciare lo stadio, e sono stati fermati nei pressi del ponte Serra.

A seguito dei controlli, sono stati trovati in possesso di ben quattro bastoni di legno di una lunghezza di circa un metro, quindici aste rigide e sette fuochi d’artificio.

Sono stati tutti e tre trasportati in Questura, dove sono stati identificati e denunciati per porta di oggetti atti ad offendere. Tutto il materiale ritrovato è stato sequestrato.

