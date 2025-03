Genova – Ieri mattina gli agenti della polizia di stato sono intervenuti dei pressi del centro commerciale Ikea a seguito della segnalazioni di un tentativo di furto da parte di alcuni individui. Nello specifico, quattro persone sono state notate da un addetto alla sicurezza che le ha riconosciute come i possibili responsabili di un altro furto avvenuto il giorno prima.

I movimenti dei quattro sono così stati seguiti durante tutta la permanenza all’interno del centro commerciale, fino a quando l’uomo, un 41enne, ha tentato di uscire senza pagare portando con sé la merce presente nel carrello, per un valore di circa 1000 euro.

Alla vista degli agenti che si erano nel frattempo appostati presso l’ingresso principale, ha tentato di fuggire ma è stato rapidamente fermato. Anche il tentativo di fuga delle tre donne che si trovavano con lui è stato bloccato.

L’uomo ha posto resistenza e, anche per questo motivo, è stato arrestato. In manette è finita anche una delle tre donne, mentre le altre due sono state denunciate.

