Si consolida un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale garantendo sulla Liguria giornate soleggiate fino a venerdì ma con temperature decisamente invernali.

Minima della notte -5.8 gradi a Pratomollo (Comune di Borzonasca); la rete Omirl segnala alle 10:54 come valore più elevato fin qui registrato 14.1 gradi a Rapallo.

E’ però in arrivo una nuova fase perturbata a seguire per l’ingresso sul Mediterraneo della depressione atlantica “Martinho” con piogge diffuse alternate a schiarite fino a lunedì.

Queste le previsioni di Arpal:

domani, giovedì 20 marzo 2025

Giornata stabile e soleggiata, sporadici locali addensamenti nel corso nella giornata e aumento della copertura nuvolosa da sera a partire da ponente

Venti moderati da Nord-Est lungo le coste dell’imperiese, deboli variabili o meridionali su rilievi e zone interne; a regime di brezza lungo la costa

Mare inizialmente mosso su estremo Ponente e poco mosso altrove, nuovo aumento del moto ondoso con mare generalmente mosso ovunque in serata e fino a molto

mosso sul Ponente

Temperature minime e massime in generale aumento

Venerdì 21 marzo 2025

Cielo in prevalenza coperto, possibili temporanee aperture su estremo levante. Deboli precipitazioni possibili già dal mattino su centro-ponente, successiva intensificazione con interessamento di gran parte della regione

Venti settentrionali o orientali al mattino, fino a moderati sui settori costieri di Ponente deboli altrove, intensificazione e rotazione dai quadranti meridionali la sera sui

settori di Levante

Mare generalmente molto mosso ovunque, ulteriore possibile aumento del moto ondoso fino a localmente agitato sulle coste del centro e del ponente

Temperature minime in deciso aumento, massime stazionarie o in lieve calo