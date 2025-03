Piacenza – Un uomo di 50 anni domiciliato in provincia di Genova è stato denunciato dalle forze dell’ordine perché è accusato di aver raggirato e ingannato una donna di Piacenza rimasta da poco vedova, facendosi consegnare quasi 100mila euro.

La segnalazione è arrivata dagli addetti di un ufficio postale, che si sono insospettiti vedendo i movimenti bancari dal conto della donna e hanno deciso di allertare le forze dell’ordine.

Gli agenti hanno tentato di ricostruire la vicenda e hanno fatto partire le indagini.

A seguito degli accertamenti svolti, è emerso che l’uomo si sarebbe avvicinato alla donna fragile con l’aiuto di una complice, facendole credere di essere innamorato di lei e di volerla sposare, ma nel frattempo chiedendole in prestito diverse somme di denaro utilizzando diverse scuse. In totale, la cifra sottratta alla donna sarebbe di circa 100mila euro.

La polizia ha così denunciato il 50enne, a suo carico è stato disposto anche il divieto di dimora a Piacenza e il divieto di avvicinamento alla donna.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0